Soykırımcı İsrail katliama doymuyor! Son 24 saatte 150 can kaybı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 117. gününde sürüyor.

GAZZE'DE SON 24 SAATTE 150 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 150 kişinin hayatını kaybettiği, 313 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 26 bin 900'e, yaralananların sayısının ise 65 bin 949'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise İsrail'in 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda 3 askerinin daha öldüğü, operasyonda ölen asker sayısının 223'e yükseldiği belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın kasabalarda konuşlu güçlerinin sayısını azaltacağı iddia edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 İsrail askeri daha öldü

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İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 2 kişiyi ve onlarca Filistinliyi alıkoydu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite ( IASC), bazı ülkelerin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya almalarının Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, bazı iddialar nedeniyle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını askıya alan Batılı ülkelerin Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden İsrail'e desteği sürdürmesini "çifte standart" olarak niteledi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğretici kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere 500 eşofman takımı dikti.

İsrail güçlerinin Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği kimliği belirlenmemiş yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak defnedildi.

İsrail saldırılarına maruz kalan gazeteciler, Gazze Şeridi'nde bombardımanlarını sürdüren İsrail'in, haber akışını önlemek ve tek taraflı anlatıyı sağlamak için basın mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği sistemli saldırıları anlattı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir kararına Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden farklı tepkiler gelirken, bazı ülkelerin kararı desteklediği, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin ise karar sebebiyle UAD'yi eleştirdiği görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını bildirdi.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına yönelik suçlamalarının ardından ajansa yardımlarını geçici olarak durduran Kanada, Gazze'deki Filistinlilere 30 milyon dolar yardım başlattığını duyurdu.

İsrail askerinin Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlileri geçtikleri güzergahta sözlü taciz ettiği anlar ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik finansmanı askıya alan ülkelere acilen bu karardan vazgeçme çağrısında bulundu.

06:32 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

03:47 Fas'ın Rabat kentinde, Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil insani yardım sağlanması talebiyle gösteri düzenlendi.

03:45 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının durdurulmasını ve Gazze'ye insani yardım girişini görüştü.

03:39 Suriye topraklarından fırlatılan 3 roket İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki açık araziye düştü.

02:48 İsrail ordusu 116 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkımın yanı sıra binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi.

00:04 Hamas'tan bir heyetin, İsrail'le esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceği bildirildi.