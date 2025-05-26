Soykırımcı İsrail katliamda ısrarcı! Ateşkes için önerilen son taslağı reddettiler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, esir takası ve geçici ateşkes için sunulan son taslağın "Hamas'a teslim olmak olduğunu" iddia etti.

Söz konusu taslağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce gündeme getirdiği önerinin "çok uzağında olduğu" ileri sürüldü.

İsrail'in önerilen son esir takası ve geçici ateşkesi içeren taslağı reddettiğini dile getiren yetkili, söz konusu teklifin "İsrail'deki hiçbir sorumlu hükümet tarafından kabul edilemez olduğunu" savundu.

Söz konusu yetkili, esir takası ve geçici ateşkes için sunulan son taslağı reddeden taraf İsrail olmasına rağmen "Hamas'ın anlaşmada ilerleme sağlanmasında istekli olmadığını" iddia etti.

Basında çıkan haberlere göre, esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren son taslak, İsrail ordusunun 18 Mart'tan sonra Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilerek 2 ay önceki hatlara geçmesini içeriyor.

Ayrıca 70 günlük geçici ateşkese karşılık Hamas'ın elindeki 5 sağ ve 5 İsrailli esirin cenazelerinin Tel Aviv yönetimine teslim edilmesi öneriliyor.

Taslakta, ateşkes boyunca Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların ulaştırılması şartı da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti.

Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail yönetiminin Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesi içeren son taslağı reddettiği bildirildi

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) bazı milletvekilleri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle ülkelerinin İsrail'e silah ihracatını sonlandırmasını istedi.

ABD yönetiminin İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırması için "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'deki işgal ve soykırımın durdurulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yüzlerce fanatik Yahudi'nin Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanya'da düzenlenen Madrid Grubu toplantısında Gazze'ye insani yardım akışının engelsiz şekilde acilen sağlanmasının ve iki devletli çözüm için uluslararası işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı

ABD'de Brown Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin bayrakları taşıyarak desteklerini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

08:21 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti

İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bazı yetkililerinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurumun başına getirdiğini duyurduğu Tümgeneral David Zini'nin atamasının onaylanması halinde istifa edecekleri bildirildi

01:13 İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

00:27 Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti ile İsrail arasında sağlanan dolaylı ateşkes anlaşmasına kendilerinin tam olarak bağlı kaldığını ancak İsrail'in söz konusu anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal ettiğini söyledi

00:05 Yunanistan Parlamentosundaki sol partiler, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'e gönderdikleri ortak açık mektupla, Yunan hükümetinin Filistin'e destek vermesini talep etti

00:02 Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, "Gazze'deki cehennemin sona ermesi için İsrail'e baskıların artmasını" istedi