Soykırımcı İsrail katliamlarını sürdürüyor! 36 Filistinli şehit edildi

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak bilinen alanda yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 19 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar, ölü ve yaralıların, Gazze Şeridi'nin ortasındaki el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, "İsrail'e ait insansız hava araçları, Gazze'nin güneyinde yer alan Netzarim Koridoruna yakın bir noktada yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail topçuları da aynı bölgeye birçok kez ateş açtı." dedi.

Tanıklar ayrıca, ambulansların ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralıların binek hayvanların sırtında taşınarak Gazze kentindeki ve orta kesimdeki hastanelere ulaştırıldığını ekledi.

Öte yandan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesine yönelik ayrı İsrail saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve cenazelerinin hastaneye ulaştığını bildirdi.

Görgü tanıkları da, İsrail'in Cibaliya bölgesindeki Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evleri hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Güney Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise, AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, kentin batısındaki el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki, el-Megazi Kampı'nın doğusunda düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ayrıca, orta kesimlerdeki Deyr el-Belah kentinin el-Bereke bölgesinde, geçmişte İsrail'e ait bir saldırıda daha önce yaralanan Filistinli bir genç de yaşamını yitirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde farklı bölgelerini hedef alan saldırılarında, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 36 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinin, "Gazze'de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısı" olduğunu bildirdi

İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de 2 Mart'tan bu yana ablukayı sıklaştırması nedeniyle kuzeydeki Şifa Hastanesi'nde yaşanan yakıt sıkıntısı, yoğun bakımdakiler başta olmak üzere hasta ve yaralıların hayatını ciddi şekilde tehlikeye atıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Delphine Colard, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde AP milletvekili Rima Hassan'ın da bulunduğu "Madleen" adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili durumu yakından izlediklerini ve AP Başkanı Roberta Metsola'nın, durum güvenli şekilde çözülene kadar İsrailli makamlarla iletişimini sürdüreceğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki Emel Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Cezayir, Tunus ve Moritanyalı yüzlerce aktivistin oluşturduğu "Mağrib Direniş Konvoyu" Libya topraklarına girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes müzakerelerine değinerek, "Gazze; biz, Hamas ve İsrail arasında büyük bir müzakerenin ortasında ve İran da işin içinde" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye herhangi bir insani yardım ekibinin girişine izin vermediğini bildirdi.

09:55 ABD'nin New York kentindeki çeşitli üniversitelerden öğrencilerin İsrail'i protesto etmek ve Gazze'de açlık çeken Filistinlilere destek amacıyla başlattıkları açlık grevi 14. gününe girdi

09:37 Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağladığını ve süreçle ilgili vatandaşların yakınlarının bilgilendirildiğini bildirdi

04:52 İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi ile 1 gazeteci öldü

00:47 Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi

00:07 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti