Soykırımcı İsrail Kemal Advan Hastanesi'nde katliam yaptı! ABD hala bilgi topluyormuş

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 452. gününde sürüyor.

ABD: GAZZE'DEKİ KEMAL ADVAN HASTANESİ VE SAĞLIK EKİBİ İÇİN "HALA BİLGİ TOPLUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine saldırıları ve müdürü Ebu Safiyye'yi alıkoyması hakkında, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." denildi.

Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çatışmalarda tüm taraflara "hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi, tedavi gören sivillere ve insani yardım çalışanlarına zarar vermekten kaçınılması" çağrısı yapıldı.

Çatışmalarda, sivil kayıpların sayısı konusunda "derin endişe" duyulduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de sivillerin korunması için İsrail'i en üst düzeyde uyarmaya devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Hamas "sivil tesisleri askeri amaçla kullanmakla" suçlanırken yine de bunun, İsrail'in masum insanların hayatlarını koruma sorumluluğunu azaltmadığı ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:30 ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi

00:13 İsrail havacılık sektörünün, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle 2024 yılında 105 milyon şekel (28,8 milyon dolar) kayıp yaşadığı belirtildi

00:01 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltına almasına tepki göstererek, hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapı ve sivilin hedef alınmasını kınadığını bildirdi