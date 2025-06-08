Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nda katliamlarına devam etti! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Hastane kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'un doğusundaki Muin bölgesinde ise iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kurduğu çadırları hedef alan İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Daha önceki bir saldırıda yaralanan küçük kız çocuğu Dima Ebu Musa da bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

Refah kentinde bir yardım merkezi çevresinde toplanan sivillere ateş açan İsrail askerleri, 4 Filistinliyi öldürdü, en az 70 kişiyi yaraladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde açılan ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Gazze kentinin doğusunda bazı ev ve tesisleri patlayıcılarla havaya uçurdu.

- SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Öte yandan ilgili kaynaklara göre Gazze'deki sağlık hizmetleri alarm veriyor.

Kaynaklar, hastanelerdeki yakıt stoklarının yalnızca iki gün daha yeteceğini, çok sayıda yaralının ise güneydeki sağlık merkezlerine ulaşmakta zorluk çektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) dün, Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

Açıklamada, Gazze'deki mevcut yardım dağıtım modelinin "etkisiz" olduğu ve "insanları ölüme çağırmak" anlamına geldiği vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 772'ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834'e yükseldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Kurban Bayramı'nı Filistin'de geçirmek üzere Almanya'dan yola çıkan Ayhan Yıldız ile oğlu Yunus Emre Yıldız, İsrail'in 1,5 yıldan fazla süredir Gazze'ye saldırılarını sürdürmesi nedeniyle ülkeye giremeyince kendilerinin ve vekalet aldıkları kurbanlıkların kesimini Afrika ülkesi Togo'da gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yürüttüğü saldırılarda ölen dört askerden birinin annesi, oğlunun ve görev yaptığı ekibin "patlamanın şiddetiyle buharlaştığını" ve cesetlerine ulaşılamadığını belirtti

İsrailli yazar Ben Dror Yemini, Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in izlediği savaş stratejisinin İsrail'i "benzeri görülmemiş bir çöküşe" götürdüğünü belirtti

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'ne yönelik sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırılarda yaralananlar, tedavi edilmek üzere Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in Kurban Bayramı'nın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

03:45 İsrail güçleri, Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda "Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu

02:53 Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını bildirdi

01:25 İsrail, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda yaptığı açıklamanın üye devletleri manipüle etme girişimi olduğunu iddia etti

00:58 İsrailli esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan Gazze Şeridi'nde esir takası için yeni bir anlaşma taslağı talep etti

00:51 Gazze'deki hükümet, Gazze'ye girişinden ihtiyaç sahiplerine teslim edilinceye kadar insani yardım kafilelerinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirtti