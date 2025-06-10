Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nda katliamlarını sürdürdü! 69 Filistinli şehit edildi

İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarını sürdürdü.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan "Hayat Kampı"nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınması sonucu 4'ü kadın 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde sivillere yönelik bombardımanları sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu aralarında kadın, çocuk ve gıda yardımı bekleyen sivillerin de yer aldığı toplam 69 Filistinli hayatını kaybetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Cezayir, Tunus ve Moritanyalı yüzlerce aktivistin oluşturduğu "Mağrib Direniş Konvoyu" Libya topraklarına girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes müzakerelerine değinerek, "Gazze; biz, Hamas ve İsrail arasında büyük bir müzakerenin ortasında ve İran da işin içinde" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye herhangi bir insani yardım ekibinin girişine izin vermediğini bildirdi.

09:55 ABD'nin New York kentindeki çeşitli üniversitelerden öğrencilerin İsrail'i protesto etmek ve Gazze'de açlık çeken Filistinlilere destek amacıyla başlattıkları açlık grevi 14. gününe girdi

09:37 Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağladığını ve süreçle ilgili vatandaşların yakınlarının bilgilendirildiğini bildirdi

04:52 İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi ile 1 gazeteci öldü

00:47 Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi

00:07 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti