Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.



Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Bekaa'daki el-Halaniye beldesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.



Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının ardından bombalanan evde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayrdeba beldesinde, daha önceki saldırılarda açılan bir çukuru dolduran 2 buldozeri hedef alması sonucu 6 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki Dahiye bölgesi ile ülkenin batısındaki Lübnan Dağı ve çeşitli bölgelerde orta irtifada uçuşlar gerçekleştiriyor.

Bu arada Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezinde "ciddi tehlike" anlamına gelen 3. seviye uyarı alarmı çaldı.

Alarmların çalmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

BM, İsrail saldırılarında Lübnan'daki 3 Filistin mülteci kampının etkilendiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde İsrail hava saldırısı sonucu evi hedef alınan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Filistinli mültecilere ait 3 kampın etkilendiğini duyurdu.

Etiyopya, İsrail'in 23 Eylül'den beri Lübnan'ın güney kentleri Bekaa ve Baalbek bölgelerine düzenlediği hava saldırılarının ülkede durumu kötüleştirmesi üzerine 51 vatandaşını Lübnan'dan tahliye ettiğini duyurdu.

10:18 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde iki noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerinin püskürtüldüğünü, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

02:41 Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları dolayısıyla tüm bölgede istikrarsızlık yaşanacağı uyarısında bulundu.

01:36 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan halkını Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı saldırılarla tehdit etmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

00:59 Fransa ve Katar'ın, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a 27 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiği bildirildi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 119 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.