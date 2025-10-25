İSTANBUL 20°C / 13°C
25 Ekim 2025 Cumartesi
Dünya

Soykırımcı İsrail Lübnan'a saldırdı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Ekim 2025 Cumartesi 15:57
Soykırımcı İsrail Lübnan'a saldırdı
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'deki Haruf beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu dün de Nebatiye kentinde 2 araca İHA saldırısı düzenlemiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

