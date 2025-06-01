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Dünya

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da bir aracı vurdu: 1 can kaybı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü bildirildi.

AA1 Haziran 2025 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Lübnan'da bir aracı vurdu: 1 can kaybı
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, soykırımcı İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye'de seyir halindeki bir hafif ticari aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail ordusu gün içinde Nebatiye vilayetine bağlı Arnun beldesinde de bir motosikleti İHA'yla vurmuş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren soykırımcı İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan soykırımcı İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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