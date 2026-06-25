Soykırımcı İsrail Lübnan'da çıkmaza girdi! Askeri aracın devrildiği kazada 1 ölü

Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerin 7. Tugay, 75'nci Tabur'da görev yapan yedek Yüzbaşı Basil Sweid olduğu bildirildi. Kazada 1 askerin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, gece saatlerinde bir askeri aracın devrildiği kazanın, Lübnan'ın güneyindeki Rab Salasin köyünde meydana geldiğini aktardı.



Söz konusu ölümle Lübnan'ın güneyinde 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 37'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD ile İran arasında imzalanan ve üzerine müzakerelerin sürdüğü mutabakat zaptında "Lübnan'da ateşkes" vurgusu yapılması Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuş, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan müzakerelerde, Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.

HİZBULLAH'LA ÇATIŞMADA 4 ÖLÜ

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah saldırısında 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırıları düzenlemiş ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybetmişti.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE 5 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İsrail ordusu, Hizbullah'ın sabah saat 4 sularında Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerine saldırı düzenlediğini, saldırıda biri ağır 5 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan ayrıca yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Kefer Tebnit beldesine konuşlu İsrail askerlerine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, olayın 4 İsrail askerinin öldüğü Hizbullah saldırısından birkaç saat sonra gerçekleştiği belirtildi.