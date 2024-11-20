Soykırımcı İsrail, Lübnan'daki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin öldüğü belirtildi.
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Açıklamada, çavuş rütbesindeki yedek askerin bugün erken saatlerde yaşanan çatışmalarda öldüğü aktarıldı.İSRAİL KAYIPLARINI YAYINLAMIYOR
İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.
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İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.