Soykırımcı İsrail Nasır Hastanesi'ne saldırdı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail ordusuna ait uçakların, Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda, daha önceki başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedildi.

- ÖLEN GAZETECİ SAYISI 215'E ÇIKTI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, dünyada basın alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Gazze'deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Saldırıdan, İsrail ve ABD'nin yanı sıra soykırım suçuna iştirak eden İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğu dile getirildi.

- GAZETECİLER, HASTANEDE BİLE HEDEF ALINIYOR

Medya Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada ise saldırı sırasında, hastanede tedavi gören başka yaralıların da öldüğü belirtildi ancak sayı verilmedi.

Filistinli gazetecilerin sadece haber yaptıkları yerlerde değil tedavi oldukları hastanelerde bile hedef alındığına işaret edilen açıklamada, gazetecilerin, tüm yıldırma ve tasfiye girişimlerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil tüm adalet kurumlarına, gazetecilere, sivillere ve sağlık personeline karşı işlenen bu "iğrenç" suçları belgelemek ve faillerini yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:35 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi

02:47 İsrail'de güvenlik teşkilatında görev yapmış eski üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Gazze'deki savaşı sonlandırmasını ve İsrailli esirleri geri getirmesini istediği bildirildi

00:13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde baskınlar düzenledi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu bir Filistinli yaralandı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da "kurban kesme" teşebbüsünü kınadı

00:01 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nde devam eden insani krizin "felaket" boyutlarına ulaştığını belirterek, "acilen" ateşkesin yeniden başlatılması çağrısında bulundu