Soykırımcı İsrail okula sığınan Gazzelileri katletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.

İsrail saldırısında 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

08:01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti

07:12 Filistin, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararını kınayarak, bu adımı "zorla yerinden etme ve etnik temizlik" politikasının bir parçası olarak değerlendirdi

06:50 srail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddialarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti

02:53 ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Ekim 2023'ten bu yana rehin tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Edan Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu

00:24 Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi, "Şu an Gazze'nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır." dedi

00:01 İsrail, ABD'nin Hamas'ın Amerikan-İsrail çifte vatandaşı esir Idan Alexander'i bırakma niyetinde olduğunu kendilerine bildirdiğini duyurdu