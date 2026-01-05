İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0323
  • EURO
    50,3678
  • ALTIN
    6141.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 71 bini aştı
Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 71 bini aştı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, 71 bin 388'e yükseldi.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 71 bini aştı
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 422 kişinin şehit olduğu, 1189 kişinin yaralandığı, enkaz altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 269'a yükseldiği belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.