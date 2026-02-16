Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'de şehit sayısı 72 bin 63'e yükseldi

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu ihlallerini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin şehit olduğu, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ihlalleri nedeniyle şehit olanların sayısının 603'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726'ya, yaralı sayısının da bin 618'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit olanların sayısının 72 bin 63'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 726'ya yükseldiği aktarıldı.