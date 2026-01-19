İSTANBUL 5°C / 2°C
Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 72 bine dayandı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 71 bin 550'ye yükseldiği bildirildi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 72 bine dayandı
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan şehit sayısına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 2 şehit ve 12 yaralının getirildiği, cenazelerden 1'inin daha önceki saldırılarda hedef alınan binanın enkazından yeni çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 465 kişinin şehit olduğu, 1287 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının ise 71 bin 550'ye, yaralı sayısının 171 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

