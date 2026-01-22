İSTANBUL 11°C / 7°C
  Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye havadan ve karadan saldırılar sürüyor
Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye havadan ve karadan saldırılar sürüyor

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef aldı.

22 Ocak 2026 Perşembe 11:00
Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye havadan ve karadan saldırılar sürüyor
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kenti, Bureyc Mülteci Kampı ile Han Yunus kentlerinin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu Han Yunus'un doğusuna hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi, ayrıca askeri araçlardan da sivillere rastgele ateş açıldı.

Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin doğusunda ise Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı, bölgede art arda patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

  • Soykırım
  • İsrail ordusu
  • Gazze hava saldırısı

