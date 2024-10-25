Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'a en az 8 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in akşam saatlerinde başkente düzenlediği hava saldırılarının sayısının 8'e ulaştığı ve bu saldırıların dördünde Hureyk Mahallesi'nin hedef alındığı belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından bir harita paylaşarak Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 3 nokta için "tahliye" uyarısı yapmıştı.
BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.