Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'a en az 8 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in akşam saatlerinde başkente düzenlediği hava saldırılarının sayısının 8'e ulaştığı ve bu saldırıların dördünde Hureyk Mahallesi'nin hedef alındığı belirtildi.



Trump'tan Gazze kasabı Netanyahu'ya katliam desteği Diğer saldırılarda Burc el-Baracine, Leylaki ve El-Kefaat mahallelerinin vurulduğu, saldırılardan birinin oldukça şiddetli olduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından bir harita paylaşarak Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 3 nokta için "tahliye" uyarısı yapmıştı.



BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Hizbullah, İsrail ordusuna ait iki tankı imha etti: Ölü ve yaralılar var Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Yüksel: Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasını gerçekten değerli Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

