Soykırımcı İsrail ordusu duyurdu! 3 asker daha öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü belirtildi.

Böylece İsrail'in 27 Ekim 2023'te kara saldırısına başladığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 351 oldu.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, açlığa, saldırılara ve ağır yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayı reddeden 400 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinde mahsur kaldığını duyurmuştu.