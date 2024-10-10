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Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu duyurdu! 3 asker daha öldürüldü

İsrail ordusunun yeniden kara saldırılarına başladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusu duyurdu! 3 asker daha öldürüldü
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü belirtildi.

Böylece İsrail'in 27 Ekim 2023'te kara saldırısına başladığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 351 oldu.

400 BİN FİLİSTİNLİ MAHSUR KALDI

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, açlığa, saldırılara ve ağır yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayı reddeden 400 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinde mahsur kaldığını duyurmuştu.

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