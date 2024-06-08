Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırı başlattı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 246. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE YOĞUN SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçakları Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına da saldırılarını yoğunlaştırdı.

Sağlık görevlilerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandığı ifade edildi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık görevlileri de şiddetli ve sürekli hava ve topçu bombardımanı sonucu Gazze'nin orta bölgesinin çeşitli yerlerinden hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini aktardı.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanırken, uluslararası topluma İsrail'e "vahşi saldırılarını" durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlattı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi yaraladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el Belah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İngiltere'de bazı akademisyenler, ülkede Filistin'i destekleyen öğrenci ve öğretim üyelerine baskıların arttığını, Filistin'e destek söylemlerinin susturulmaya çalışıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinlilere destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu alanda dünyada birinci sıradayız. Bunun yanında da İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla elimizdeki ekonomik enstrümanları kullanıyoruz ve bununla dünyaya örnek olduk. İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu." dedi.

06:30 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

06:05 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldiğini ifade etti.

04:32 İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlenen saldırıda 17 direniş mensubunun öldürüldüğünü ileri sürerken, Gazze'deki hükümet iddiayı yalanladı.

04:21 Kolombiya, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

02:35 Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in, Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara düzenlediği saldırıları kınadı.

02:31 İsrail'deki Savaş Kabinesi'nin, Gazze'de Hamas'a alternatif bir hükümet kurulmasını içeren "pilot" projeyi onayladığı ileri sürüldü.

00:21 Almanya'da DAVA adlı siyasi oluşumunun Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Fatih Zingal, seçilmeleri halinde Filistin'de ve özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını AP'de dile getirmek istediklerini söyledi.

00:07 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin sokaklarının İsrail askerlerinin öldürdüğü onlarca kişinin cansız bedeniyle ve yardım bekleyen yaralılarla dolu olduğu bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.