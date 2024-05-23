Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 230. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Fatıma ez-Zehra Okulunu" bombaladığını söyledi.

Okulun çevresinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı bir cami ve farklı okulların bulunduğunu aktaran tanıklar, bölgede büyük yıkımın meydana geldiğini ifade etti.

Tanıklar, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve hayatını kaybedenlere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun Derec'de bu sabah bir evi hedef alan saldırısında 10'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların arttığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin, işgal atındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde iki Filistinli çocuğu yaraladığını bildirdi.

İsrail hükümetinin, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirildi.

Hamas, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da derinleştiğini duyurdu.

Ülkelerinin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olma talebini memnuniyetle karşılayan Libyalılar, İslam ve Arap ülkelerine UAD'deki davaya müdahil olma çağrısında bulundu.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmasının ardından, diğer bazı Avrupa ülkelerinin de gelecek aylarda benzer adımlar atması bekleniyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 18 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 840'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yıkılan camiye giren bir İsrail askeri eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i etrafta yanan ateşin içine attı.

Amerika'daki üniversitelerde devam eden Filistin eylemlerine desteğiyle tanınan yazar Yasir Qadhi, öğrenci protestolarının zihniyet ve mantalitede "değişimin işaretlerinden" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu konuştu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik iki gün süren saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini hedef alan saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

06:45 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, daha önce ilan ettiği üzere Ramallah'ta ülkesinin büyükelçiliğinin açılması için talimat verdi.

04:57 Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.

02:26 İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını söyledi.

01:06 Almanya'nın başkenti Berlin'de, Humboldt Üniversitesi'nde Filistin'e destek vermek için gösteri yapan öğrencilere bugün yerel saatle 18.00'e kadar müsamaha gösterileceği bildirildi.

00:51 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

00:34 New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Associated Press'in (AP) canlı yayın ekipmanlarını iade etmesinin, basın özgürlüğünü savunan sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepkisi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.