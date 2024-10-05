Lübnan'a kara harekatı gerçekleştiren soykırımcı İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE BİR CAMİYE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde içinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentindeki Salah Gandur hastanesinin yakınındaki camiye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, caminin Hizbullah tarafından karargah olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

İsrail'in dün gece Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralanmıştı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

İşte Lübnan ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde içinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır "acil durum" planları olduğunu söyledi.

Güney Kore, Lübnan'daki 96 vatandaşını taşıyan askeri uçağın başkent Seul'ün güneyindeki hava üssüne iniş yaptığını bildirdi.

SINIR Tanımayan Doktorlar (MSF), Lübnan'ın son dönemde yaşanan yoğun İsrail saldırıları nedeniyle tarihi bir yerinden edilme kriziyle karşı karşıya kaldığını duyurdu. MSF, bu durumun 'korkunç boyutlarda' olduğunu ifade ederek, acil yardım çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün yoğun saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu bölgedeki birçok bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Saldırı sonucu bazı binalardan hala dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesindeki Saad Nayil kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü.

05:52 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere yaklaşık 157 milyon dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.

02:34 Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

02:12 İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.