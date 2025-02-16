Soykırımcı İsrail ordusu Ofer Hapishanesindeki Filistinli mahkumları hedef aldı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Cezaevi idaresine bağlı özel güçler, Ofer Hapishanesindeki bir bölüme baskın düzenleyerek, esirleri darbetti ve gaz kullandı." ifadelerine yer verildi.

Filistinli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli bulunuyor.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi açıklama yapmıyor. İsrail basını ise esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor.