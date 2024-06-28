Soykırımcı İsrail ordusu Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 266. gününde sürüyor.



SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU REFAH'TA FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI BOMBALADI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 11 kişinin şehit olduğu, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde Filistinli de yaralandı.

Saldırıların devam ettiği ve İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 11 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 625 bin çocuğun 8 aydır eğitimden mahrum kaldığını duyurdu.

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İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir askerin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı binalara saldırı düzenledi. Bölgedeki Filistinliler, saldırıda hasar gören binaları inceledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, "Artık yeter! Gazze'de çok fazla sivil hayatını kaybetti. Çok fazla kadın ve çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla yok edilen bir grup insan olduğunu ve bu durumu ifade etmek için "soykırım" dışında başka bir kavram kullanılamayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Mayıs'ta Refah sınır kapısının kapanmasından bu yana dün ilk kez 21 hastanın tedavi edilmek üzere Gazze dışına gönderildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuk ve kadının bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

03:32 Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, Gazze'de İsrail ordusunun, eğittiği bir köpeği, evinde uyuyan yaşlı bir Filistinli kadına saldırtmasına tepki gösterdi. "Gazze'de artık siyonistlerin kullanmadığı hiçbir soykırım aracı kalmadı. Bunlardan sonuncusu, kuduz bir köpeği, evinde tek başına kalan masum ihtiyar bir kadının üzerine saldırtmak oldu." diyen Gıryani, İsrail'e karşı ilk önce Mısır ve Ürdün'deki Müslüman halkların ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

01:10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

00:18 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine karadan düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

00:08 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

00:07 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında doğrudan hedef aldığı sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:00 Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlara saldırı düzenlediklerini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.