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Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu şehit ettiği 2 Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, geçen yıl Tel Aviv'de saldırı düzenlediği gerekçesiyle öldürdüğü Filistinlilerin evini yıktı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusu şehit ettiği 2 Filistinlinin evini yıktı
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AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, askeri araçlar ve teçhizat yüklü kamyonlardan oluşan İsrail güçlerinin, El-Halil'de, çevresindeki binaları tahliye ettikten sonra Tel Aviv saldırısını gerçekleştiren Ahmed Heymuni ve Muhammed Misk'in oturduğu daireleri patlattığını ifade etti.

İsrail polisi, 2 Ekim 2024'te, Tel Aviv'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinlinin "etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da saldırının, mensupları Muhammed Raşid Misk ve Ahmed Abdülfettah Heymuni tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İsrail, saldırılara karıştığı iddiasıyla cezalandırdığı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki evlerini de yıkıyor.

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