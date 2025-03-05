Soykırımcı İsrail ordusu şehit ettiği 2 Filistinlinin evini yıktı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, askeri araçlar ve teçhizat yüklü kamyonlardan oluşan İsrail güçlerinin, El-Halil'de, çevresindeki binaları tahliye ettikten sonra Tel Aviv saldırısını gerçekleştiren Ahmed Heymuni ve Muhammed Misk'in oturduğu daireleri patlattığını ifade etti.

İsrail polisi, 2 Ekim 2024'te, Tel Aviv'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinlinin "etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da saldırının, mensupları Muhammed Raşid Misk ve Ahmed Abdülfettah Heymuni tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İsrail, saldırılara karıştığı iddiasıyla cezalandırdığı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki evlerini de yıkıyor.