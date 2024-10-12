Soykırımcı İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 49 Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 372. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, SON 24 SAATTE GAZZE'DE 49 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 49 kişinin şehit olduğu, 219 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 372 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 49 kişinin şehit olduğu, 219 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 42 bin 175'e, yaralı sayısının da 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Gazze'deki insani krizin giderek derinleştiğini belirterek mevcut durumu 'soykırım' olarak nitelendirdi. 2023'te başlayan çatışmaların ardından yaşanan insani krizin, uluslararası hukukun ihlaline yol açtığı ifade edildi.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi kapsamında düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katılan ülkeleri, Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 49 kişinin şehit olduğu, 219 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, süregelen İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 ülkelerinin Filistin'de yaşanan insani krize kayıtsız kalmayacağına inandığını belirterek, "Filistin, dünyanın en uzun süreli işgallerinden birine ve soykırım eylemlerine maruz kalmıştır. Gazze'de yaşanan insanlık dışı muamele uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı olmalıdır. İsrail'in zulmünü görmezden gelerek kadınları küresel ölçekte güçlendiremeyiz." dedi.

Nobel Barış Ödülü'nün verildiği Japon nükleer silahlarla mücadele kuruluşu Nihon Hidankyo'nun eş başkanı Hiroşima'dan kurtulan Toshiyiku Mimaki, ödülün verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ödülü Gazze'de çalışan insanlar almalıydı. Gazze'de kanlar içindeki çocuklar ebeveynleri tarafından taşınıyor. Tıpkı 80 yıl önce Japonya'da olduğu gibi" dedi.

09:35 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgede yaşayan Filistinlilerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi.



05:10 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yayılan saldırıları sonucunda gerilen bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

04:52 Fas'ın birçok kentinde binlerce kişi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterileri düzenledi.

04:41 Nikaragua hükümeti, "faşist ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü acımasız soykırıma" tepki olarak İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

00:10 Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukayla birlikte yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıtın tükenmesi nedeniyle kuruma ait ambulansların hizmet veremediğini duyurdu.

00:05 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanmasının, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, bu durumdan etkilenen sivillere yardım edilmesinin, Orta Doğu sorununa kalıcı çözüm bulunmasının önkoşulları olduğunu söyledi.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

-⁠ ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli şehit oldu, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.