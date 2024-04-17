Soykırımcı İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de en az 40 noktaya saldırı düzenledi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 194. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU SON 24 SAATTE GAZZE'DE EN AZ 40 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 40'tan fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve hava kuvvetlerinin, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 40'tan fazla noktaya saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, dün, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bir çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 40'tan fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden bir grup İngiliz Müslüman, namaz kıldıkları mescitten İsrail güçlerince darbedilerek çıkarılmalarının, ibadet özgürlüğünün kısıtlanması ve insan haklarının alenen ihlali olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli Silahlı Şiddete Karşı Eylem (Action on Armed Violence-AOAV) adlı kuruluşun Direktörü Iain Overton, İngiliz savunma şirketi BAE Systems'in silah sattığı ülkelerin 9'unda darbe yapıldığını, 13'ünde insan hakları ihlallerinin bulunduğunu, 29'unda ise silahların sivillere karşı kullanıldığını ifade etti.

ABD, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) toplantılara katılmak üzere ülkeye gelmesi durumunda hareketlerinin kısıtlanabileceği sinyalini verdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla yıktı.

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin, Gazze'deki insanlık dramı ve felaketin göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 25 bin 300 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Scranton kentinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından protesto edildi.

06:23 Japonya hükümeti, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için İsrail'e itidalli davranma çağrısı yaptı.

02:18 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

01:53 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgede çatışmanın genişlemesinin önüne geçilmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistin meselesine kalıcı ve kesin çözüm bulunması çağrısında bulundu.

01:20 Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile "Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını sona erdirmenin yollarını görüştü.

00:36 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

00:06 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrası İsrail'e yaptığı misillemeye karşılık verme konusundaki kararı İsrail'in vereceğini, ABD olarak bölgede çatışmaların yayılmasını istemediklerini ve İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

00:00 Ürdün ile Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "bölgede tehlikeli bir tırmanışa yol açan" saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 274 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.