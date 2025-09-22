Soykırımcı İsrail ordusu üniversitelere baskın yaptı! Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesine baskın düzenledi.

Üniversite güvenliklerinden birini alıkoyan İsrail askerleri ayrıca Nesib Şahin Tiyatrosu'ndaki eşyalara da el koydu.

İsrail ordusu üniversitede öğrenci hareketlerinin eşyalarına zarar verdi ve öğrencileri tehdit eden bildiriler astı.

YABED VE RUMMANE

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin güneybatısındaki Yabed ve Rummane beldelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Yabed beldesi girişinde 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Rummane beldesinde de İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbetti ve yaraladı.

Çok sayıda araçla Rummane'ye baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlere zorla girerek arama yaptı, iş yerlerini bastı ve içindeki eşyaları tahrip etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in bu kararını desteklediklerini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze'de ateşkes konusunu müzakere etmeyi beklediği fikrinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında, başta Gazze'de olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken hayatını kaybeden tüm insani yardım çalışanlarının onuruna düzenlenen törende "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi"ni imzaladı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Libya'dan katılan ve sağlık hizmetleri sunmak için yoğun bakım ünitesiyle donatılan Ömer Muhtar gemisi denize açıldı.

04:10 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı.