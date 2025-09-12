Soykırımcı İsrail ordusunda ''Gazze'' depremi! Emri reddettikleri için ceza

İsrail ordusunda psikolojilerinin bozuldukları gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 asker hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Givati Tugayı'na mensup askerler, komutanlarını psikolojik durumlarının kötü oldukları konusunda bilgilendirmelerine rağmen tekrar saldırılara katılmaları için çağrıldı.



7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katıldıkları belirtilen 6 İsrailli askerin, tekrar bölgeye gönderilme emrini reddetmesinin ardından cezaya çarptırıldığı aktarıldı.



Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden askerlerden üçü, emre itaatsizlik nedeniyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki asker ertelenmiş hapis cezası alırken bir askerin ise askeri hakim karşısına çıkması bekleniyor.



- İSRAİL ORDUSUNDA MORAL BOZUKLUĞU GİDEREK ARTIYOR

İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana moral bozukluğu ve intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14'e yükselmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ni insani felakete sürükleyen saldırılarının başladığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17'ye çıkmıştı.

Geçen yıl da 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri kendi yaşamına son vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, bu yıl intihar eden asker sayısının 18 olduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken, ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.48 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin "Orta Doğu'daki durum" gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in Katar'a yönelik saldırı ele alınırken, birçok ülke İsrail'i kınadı.

02.41 İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Pakistan ile İsrail arasında tartışma yaşandı.

01.03 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı İngiltere, Rusya ve Çin tarafından kınandı.

00.46 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının Gazze'de olası ateşkes ve esir takası sürecini etkilememesini umduğunu söyledi.

00.36 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğunu söyledi.

00.11 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı Cezayir ve Pakistan tarafından kınandı.

00.00 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Gazze'de barış görüşmeleri için arabuluculuk görevi yapan Katar'ın bombalanmasının, "İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını" belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 859 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 170 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 818 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 465'e yükseldi, yaralıların sayısı 17 bin 948 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.