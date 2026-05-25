  • Soykırımcı İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor! Bir asker daha öldü
Soykırımcı İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor! Bir asker daha öldü

İntihar vakalarının son yıllarda ciddi oranda arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği bildirildi.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:19
Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail askerinin intiharına ilişkin askeri savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.

Hem muvazzaf hem de terhis olan yedek İsrail askerleri arasında intihar vakalarının giderek arttığına işaret eden haberde, ölen askerin ülkenin güneyindeki bir askeri üste görevli olduğu ve ailesine bilgi verildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği soykırım saldırılarında görev alan bir İsrail askerinin de ABD'nin Miami kentinde intihar ettiği basına yansımıştı.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten İsrail basınına göre, yalnızca 2025'te 22 asker intihar ederek yaşamına son verdi.

