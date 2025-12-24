İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

Soykırımcı İsrail ordusunda kriz! Katz yeni atamaları duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile yaşanan anlaşmazlığın ardından, hava ve deniz kuvvetlerinde iki yeni komutanın atanmasını onayladı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusunda kriz! Katz yeni atamaları duyurdu
Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Tuğgeneral Omer Tischler'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Tümgeneral Eyal Harel'in ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Katz'ın açıklamasında, iki yeni komutanın görevlerine ne zaman başlayacakları veya ek onay almaları gerekip gerekmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Yediot Aharonot gazetesi, Katz'ın onayının, Zamir ile aylarca süren ve üst düzey askeri atamalara ilişkin anlaşmazlıkları da kapsayan, kamuoyu önündeki tartışmaların ardından geldiğine dikkati çekti.

