Soykırımcı İsrail, Ramazan Bayramı'nda katliamını sürdürüyor: Şehit sayısı 1000'i aştı

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlatan soykırımcı İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda katliamını sürdürdü.

İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZARAK GAZZE'YE YENİDEN BAŞLATTIĞI SALDIRILARDA CAN KAYBI 1000'İ AŞTI

İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1001 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 359 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Son 48 saatte hastanelere 80 ölü ve 305 yaralı getirildiği kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 357'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 400'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

14:57 İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah ile Han Yunus'un bazı bölgeleri için yaptığı "tahliye" uyarılarının işleyeceği yeni suçların habercisi olduğunu vurguladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin ikamet ettiği yapıları yıktı

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli şehit oldu.

Filistin, İsrail ordusunun Gazze'de Filistin Kızılay bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanını öldürmesinin "uluslararası alanda hesap sorulması gereken bir savaş suçu" olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısındaki Husban köyüne baskın düzenledi.

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve Han Yunus'un bazı bölgelerinin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

04:24 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili yürüttüğü soruşturmalarda, ciddi güvenlik açıklarına dair çarpıcı bulgulara ulaştı

03:31 Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 8'i Filistin Kızılayı mensubu, 5'i sivil savunma ekibi görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı olmak üzere 14 sağlık görevlisinin hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadıklarını bildirdi

03:08 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin 50 günlük ateşkes karşılığında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılmasını öngören yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu duyurdu

01:25 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi

00:19 Hamas, İsrail'in, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 13 çocuğu öldürerek "faşistliğini" ortaya koyduğunu belirtti