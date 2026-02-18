İSTANBUL 9°C / 2°C
Dünya

Soykırımcı İsrail, ramazanda Gazze'ye saldırıyor: Hayatını kaybeden var

Soykırımcı İsrail askerlerinin, ramazan ayının ilk gününde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırısında bir Filistinli şehit oldu.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, ramazanda Gazze'ye saldırıyor: Hayatını kaybeden var
İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giden ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'un doğu bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren, konuşlu İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

Ayrıca, İsrail askeri araçları, Refah kenti yakınlarında Morag Koridoru civarında da ateş açtı, topçu birlikleri ise Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini bombaladı.

İsrail askeri araçları, Beyt Lahiya beldesinin doğu kesimlerine ateş açtı. Topçu birlikleri Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusunu bombaladı.

