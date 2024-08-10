Soykırımcı İsrail sabah namazında vurdu! En az 100 Filistinli şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 309. gününde sürüyor.

100 FİLİSTİNLİNİN ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıya tepki göstererek, gelen görüntüler karşısında dehşete kapıldıklarını belirtti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze şehrinde sivillerin sığındığı okulu hedef almasına tepki göstererek, "Okullar, BM tesisleri ve sivil altyapı hedef olamaz" dedi. BM Raportörü Francesca Albanese ise, "İsrail, Filistinlilere bir mahallede, hastanede, okulda, mülteci kampında, 'güvenli bölgede' soykırım uyguluyor. ABD ve Avrupa silahlarıyla" dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Bu katliamların hiçbir gerekçesi yok" ifadesini kullandı.

İran, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının ardından uluslararası topluma İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını durdurma çağrısını yineledi.

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların hastaneye nakline ilişkin görüntüleri paylaştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nden 6 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Tabiin Okulu'na 3 büyük bombayla saldırı düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 kişinin öldürüldüğü saldırıda, yaralananların ise çoğunun ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış halde olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini İsrail'in bugün Gazze'deki bir okula düzenlediği ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 790'a yükseldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınayarak, bunu "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak niteledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 gün içinde düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlilere yönelik suikastlarının uzun bir geçmişe sahip olduğunu, bunların bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze şehrinde sabah namazı sırasında vurduğu ve 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği El-Tabin Okulu'na her biri 907 kilogram ağırlığında 3 bombayla saldırdığını ifade etti. Okuldaki meydana gelen büyük yıkım görüntülendi.

Hamas Hareketi, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri, okulları, hastaneleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını vurduğunu ve işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için de sahte bahaneler uydurduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı lanetleyerek, "Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF)'na bağlı 5 kişilik dağcı grubu, Filistinlilere destek amacıyla Gürcistan'daki 5 bin 54 rakımlı Kazbek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı düzenleyip 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinden ABD'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Açıklamada, "Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimini İsrail'e verdiği mali, askeri ve siyasi destek nedeniyle katliamdan sorumlu tutuyor" denildi.

Mısır, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınayarak, "ne kadar zor olursa olsun" Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabuluculuk çabalarının devam edeceğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" söyledi.

Arnavutluk, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin meşru olabileceğini ima eden" açıklamalarını kınadı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanarak tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sağladığı psikolojik destekle uyum eğitimi ve Türkçe dersi gibi çeşitli eğitimler alıyor.

Filistinli gruplar, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'nin Han Yunus bölgesine verilen tahliye emri sonucunda 60 ila 70 bin Filistinlinin Mawasi'ye gitmek zorunda kaldığını açıkladı.

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te düzenlediği kampanyada slogan atan Filistin destekçilerine, Gazze'de ateşkes zamanı olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimi durdurmaya yönelik çalışmaları ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunu görüştüğü bildirildi.

06:16 İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

06:04 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Amerikan silahları ve askeri ekipman alımında kullanılmak üzere 3,5 milyar dolar yardım sağlanacağını açıkladı.

05:35 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

02:57 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdi.

02:18 Filistin, Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrar için oluşturduğu tehdidin sona ermesi için uluslararası topluma bir kez daha harekete geçme çağrısında bulundu.

01:26 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı.

01:05 İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü, 13'ünün yaralandığı belirtildi.

00:48 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yaralananlar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

00:30 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı ülkeler, Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu beyan etti.