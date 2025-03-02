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Dünya

Soykırımcı İsrail saldırılarını artırdı: Batı Şeria'da 10 Filistinli gözaltına alındı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda biri üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, soykırımcı İsrail ordusunun saldırı ve baskınlarını artırdığını bildirdi.

AA2 Mart 2025 Pazar 17:50 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail saldırılarını artırdı: Batı Şeria'da 10 Filistinli gözaltına alındı
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, cumartesi akşam saatlerinden pazar sabahına kadar, farklı noktalarda çeşitli baskın ve saldırılar düzenledi.

Bazı evlerde arama yapıp, eşyalara zarar veren İsrail ordusu, baskınlarda biri üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, sadece gözaltına alınanların sayısı açısından değil aynı zamanda işlediği suçları da benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandırdığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri, Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerindeki bazı beldelere baskın düzenledi.

Birzeit Üniversitesi öğrencisi Kirmal Havace, Ramallah'ın batısındaki Deyr Kadis beldesinde ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 14 bin 500 kişi gözaltına alındı.

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