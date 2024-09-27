İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının geceden itibaren güney bölgelerine bombardımanı artırdığı belirtildi.



Güneydeki Şeba bölgesinde 3 katlı bir evin hedef alınması sonucu aynı aileden 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Burc Rehhal bölgesinde metruk bir evin bombalandığı ve çevresindeki çok sayıda yapının zarar gördüğü ifade edildi.

Haberde ayrrıca, İsrail'in Deyr Kanun en-Nehr, El-Halusiye, Debal, El-Bazuriye, Şehabiye, El-Abasiye, Kadmus, Cel el-Bahr ve Sur kentinin doğusunda düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail hava saldırılarına maruz kalan güneyden başkent Beyrut ve diğer güvenli bölgelere göç dalgasının ise sürdüğüne dikkat çekildi.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Uzmanlar, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda da, Tel Aviv'in askeri ve siyasi stratejisi kapsamında her savaşta olduğu gibi maddi ve insani kayıplarını gizleme politikası izlediğini belirtiyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki yabancı uyruklu 362 kişi, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in ülkeye yönelik devam eden saldırılarında bugün 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırında yer alan bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları "yoğunlaştıracaklarını" belirtti.

İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın füze sistemlerinde görevli iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Ata yerleşimine çok sayıda füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ı, bölgede tırmanan gerginliği azaltmak için ABD ile Fransa öncülüğünde yapılan ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 25 Eylül itibarıyla İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 50'si çocuk 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Ata yerleşimine çok sayıda füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıktığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in saldırıları altında bulunan, yaralı sayısının sürekli arttığı Lübnan'da sağlık sisteminin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cenevre merkezli Uluslararası Hemşireler Konseyinde (ICN) Üst Yönetici (CEO) Howard Catton, Lübnan'daki sağlık çalışanlarının Gazze'de, saldırılar ve zor koşullar altında çalışan meslektaşlarının sahip olduğu endişeleri hissetmeye başladığını dile getirerek "Gazze'de olanların Lübnan'da da tekrarlanmasına izin veremeyiz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası Lübnan'daki 317 kamu sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması girişimine itirazını yumuşatarak "Tel Aviv'in kuzey sınırındaki vatandaşlarının evlerine geri dönmesi için ABD liderliğindeki girişimin amacını paylaştığını, görüşmeleri sürdüreceklerini" söyledi.

İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

04:10 Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının "tehlikeli tırmanışı" konusunda uyardı ve "küresel istikrarsızlığın tehlikelerinin bertaraf edilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ciddi bir reform iradesi sağlanması" çağrısında bulundu.

01:52 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah'a şiddeti durdurma çağrısında bulunarak, "Uçurumun kenarından geri adım atarak, diplomatik çözüme alan açmak için derhal ateşkes sağlanmasını görmemiz gerekiyor." dedi.

00:59 İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı belirtildi.

00:23 Beyaz Saray, 21 günlük İsrail-Lübnan ateşkes önerisi açıklamasının ardından buna sıcak bakmadığını ilan eden İsrail tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve eğer dün İsrail'den olumlu dönüş almasalardı ortak açıklamayı bu şekilde yayımlamayacaklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 748 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana, füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.