İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8886
  • EURO
    51,9225
  • ALTIN
    7293.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de siviller hedef alındı: 2 ölü
Dünya

Soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de siviller hedef alındı: 2 ölü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de siviller hedef alındı: 2 ölü
ABONE OL

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yer alan bir parkta toplanmış siviller hedef alındı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordu açıklamasında söz konusu kişinin silahlı olduğu ve birliklerine doğru geldiği öne sürüldü.

ATEŞKESTEN BU YANA 618 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.