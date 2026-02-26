Soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de siviller hedef alındı: 2 ölü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yer alan bir parkta toplanmış siviller hedef alındı.
Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Ordu açıklamasında söz konusu kişinin silahlı olduğu ve birliklerine doğru geldiği öne sürüldü.ATEŞKESTEN BU YANA 618 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.