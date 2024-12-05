Soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor: Şehit sayısı 44 bin 580'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 426. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 426 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 201 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin güncellenmiş teklifini Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 44 bin 580'e yükseldi.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılması için Mısır'ın Hamas ve İsrail'e sunduğu yeni teklif çerçevesinde "ciddi ve ileri seviyede telefon görüşmeleri" yapıldığını iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında kadınlar, yaralı ve eski tutukluların da olduğu 28 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi

Eisenhower Medya Ağı Yardımcı Direktörü Matthew Hoh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri veren Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bazı senatörler dahil ABD'li yetkililerce "Lahey'i İşgal Yasası" ile tehdit edilmesine tepki gösterdi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor.

04:29 İsrail hükümetinin yargı danışmanı Ghali Behrav Mayara, 7 Ekim 2023'teki başarısızlığa ilişkin "resmi" bir soruşturma komitesi kurulması konusunda hızlı karar alınması çağrısında bulundu.

03:19 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki esirlerin savaşla değil müzakerelerle ailelerine kavuşacağını ifade etti.

03:04 İsrail'de Başbakanlık Ofisinden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması skandalının ardından İsrail Meclisinde (Knesset) ön oylamada kabul edilen, hükümet tarafından desteklenen yasa tasarısı tartışmalara yol açtı.

01:34 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in "cezasız kalma" durumunun sona ermesi gerektiğini belirterek, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır." dedi.

00:00 İsrail'den bir heyetinin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası anlaşmasına ilişkin yeni teklifini görüşeceği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.