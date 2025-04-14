Soykırımcı İsrail savaş uçaklarıyla sivillerin evini bombaladı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzaa beldesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Han Yunus'un güney bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Sağlık kaynakları, söz konusu saldırının ardından Gazze'deki Avrupa Hastanesine 5 kişinin cenazesi ile birkaç yaralının getirildiğini bildirdi.

Güneydeki Refah kentinin Mavasi bölgesinde deniz kıyısındaki balıkçı teknelerine açılan ateş sonucu ise bir balıkçı yaralandı. Kentin kuzeyindeki bölgelerde bulunan konutlar da İsrail ordusunun bombardımanına maruz kaldı.

Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusu da İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze'nin doğusundaki Şaaf bölgesi ise İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:06 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

09:16 İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı

00:32 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarla yüz binlerce Filistinliyi bölgeden sürdüklerini açıkladı

00:01 Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve bazı noktaları vurdu