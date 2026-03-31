İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü Nahal Tugayı'ndan olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 3'ünün de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu çatışmaların yakın mesafede gerçekleştiği bilgisini geçti. Böylece, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 10'a yükseldi.

Lübnan'da sürdürdükleri kara saldırılarına ilişkin açıklama yapan Katz, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söyledi. Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanarak işgali sürdüreceğini ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceğini belirtti. Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 600 binden fazla bölge sakininin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini ifade eden Katz, İsrail sınırındaki köy ve beldelerde Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımın benzerine girişeceklerini vurguladı. Katz, Gazze Şeridi'nin Refah ve Beyt Hanun kentlerinde yürüttükleri yıkımı Lübnan'ın İsrail sınırında tatbik edecekleri tehdidinde bulundu.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

12:47 İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

12:11 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin öldürülmesine yol açan saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

11:57 Endonezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki 2 Endonezyalı barış gücü askerinin daha hayatını kaybettiğini doğruladı.

11:28 İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

07:05 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını duyurdu.

04:12 İsrail ordusu, son iki günde 3 Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerinin Lübnan'ın güneyinde ölmesine ilişkin sorumluluğunu reddetmeyerek olaylar hakkında inceleme yapıldığını iddia etti.

00:42 İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin öldürülmesini büyük endişeyle takip ettiğini ve BM güçlerine saldırılmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

00:04 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ile Filistinli hareketler arasında koordinasyondan sorumlu üst düzey komutanları hedef aldığını ileri sürdü.