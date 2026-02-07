İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Soykırımcı İsrail, Stockholm'de protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail'i protesto etti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 17:30
Soykırımcı İsrail, Stockholm'de protesto edildi
ABONE OL

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi, Odenplan Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, İsrail ordusunun Ekim 2025'te devreye giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Filistin'deki işgal derhal sona ersin", "Soykırım ve abluka sona ersin", "İnsani yardımı serbest bırakın" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Karen Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının yaşadığı ve sonu gelmeyen acılara dikkat çekmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Wild, dünyanın Filistin soykırımına göz yumduğuna dikkat çekerek, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor ve bu tüm ekranlarda canlı yayınlanıyor. Kimse bunun bir soykırım olduğunu ve neler olup bittiğini bilmediğini iddia edemez." dedi.

İsrail'in barış anlaşmasına uymadığını kaydeden Wild, "Her Filistinli çocuk, bir İsveçli, Alman veya Fransız çocukla aynı değerdedir. Nereli oldukları önemli değil, çocuk çocuktur. Şu an yaşananlar ise korkunç, çocuklar donarak ve açlıktan ölüyor. Buna 'ateşkes' diyorlar ama ben 'soykırım' diyorum. Şu an sessiz görünüyor çünkü ateşkesin ikinci aşamasını duyurdular. Ancak ortada bir ateşkes görmüyorum." ifadelerini kullandı.

