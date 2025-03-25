Soykırımcı İsrail 'tahliye emri'nden kısa süre sonra bombaladı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

İsrail saldırısında 3 Filistinli şehit oldu, çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun "Alyan" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

Saldırı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrinden" kısa bir süre sonra yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrini" Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinin tamamını kapsayacak şekilde genişletmişti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önce Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için yayımladığı saldırı öncesi uyarıya Cibaliya'yı da eklemişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayımlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı.

05.20 Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD medyasına İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik saldırısını kınama çağrısı yaptı.

03.37 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri göçe zorlayan politikasını durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

03.23 Filistin ve İsveç, Gazze Şeridi'nde sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

02.36 İsrail ordusu ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde derme çatma çadırda kalan Filistinli Al-Anshasi ailesini hedef aldı. Saldırı sonucu anne Engam Al-Anshasi, baba Muhammed Al-Anshasi ve 3 çocukları hayatını kaybetti. Yaşamı yitirenlerin naaşları, Nasır Hastanesi'ne getirildi.

02.19 Katar, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için yeni bir birim kurma kararını ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim faaliyetlerini "en güçlü şekilde" kınadı.

01.59 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) ekibinde yer alan Hamdan Ballal'ı gözaltına aldığı bildirildi.

00.36 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 2 kentteki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrini" Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinin tamamını kapsayacak şekilde genişletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirmesinden Hamas'ı sorumlu tutarken, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddetle ilgili soruları geçiştirdi.

00.27 Mısır, İsrail güvenlik kabinesinin, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulması kararını onaylamasına tepki gösterdi.