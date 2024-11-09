Soykırımcı İsrail tam 400 gündür saldırıyor! Gazze'de şehit sayısı 43 bin 552'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 400. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 400 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 552'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 44 artarak 43 bin 552'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 400 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının da 102 bin 765'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

ABD'nin Hamas'ın ülkedeki varlığının artık kabul edilemez olduğunu belirterek üyelerinin Katar'dan çıkarılmasını talep ettiği, Katar'ın yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine bu talebi ilettiği öne sürüldü.

Hamas, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanan Arap-İslam Zirvesi'ne katılacak ülkelere "İsrail'in sistematik şekilde Yahudileştirme politikası yürüttüğü işgal altındaki Doğu Kudüs'e karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktığı bildirildi.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri kadın 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze kent merkezinde Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 5 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 44 artarak 43 bin 552'ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna ilişkin raporunun son derece endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını duyurdu.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ilk telefon görüşmesini yaptı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı.

İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02:26 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.

02:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Blinken görüşmede ABD'nin, Gazze'ye yönelik saldırıların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi yönündeki kararlılığını vurguladı.

01:00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki savaş cephelerinde İsrail ordusuna ait bir personel taşıyıcı aracın hedef alındığını ve toplu halde bulunan İsrail askerlerinin bombalandığını duyurdu.

00:50 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutlarını gösteren video paylaşarak, bölgenin "mezarlığa döndüğünü" belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.