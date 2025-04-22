BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), 50 gündür gıda, yakıt, ilaç ya da insanların yaşamı için gerekli olan tek bir malzemenin bile Gazze'ye sokulamadığını bildirdiğini aktardı.

Bu süreçte gıda stoklarının tehlikeli bir şekilde azaldığını kaydeden Dujarric, erzak dağıtımının azaldığını, ilaç, tıbbi malzeme ve aşıların tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

Dujarric, "İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellemesinin 50. günündeyiz." bilgisini vererek, bu durumun Gazze halkı üzerinde korkunç etki yarattığını vurguladı.

Çocuk ve yetişkinlerin aç, sağlık sisteminin ise çökmek üzere olduğunu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini kaydeden Dujarric, insani yardım ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların tekrar arttığını belirtti.

- "SUÇLULARIN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

Dujarric, 23 Mart'ta Refah'ta 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının öldürüldüğü olaya ilişkin İsrail'in soruşturmasını tamamladığına ve bir komutanı görevden aldığına dikkati çekerek, "Gazze'de çok fazla sivil ve insani yardım çalışanı öldürüldü. Hikayeleri manşetlere taşınmadı. Tekrar sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Soruşturma sonuçlarını "not ettiklerini" ve kendilerinin sürece dahil edilmediğini kaydeden Dujarric, soruşturma yürütebilmeleri için yetkilendirilmeleri gerektiğini kaydetti.

Dujarric, "Son 1 yılda çok kez uluslararası hukuk ihlal edildi. Suçluların hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

- ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Ateşkes görüşmelerine ilişkin de soruları yanıtlayan Dujarric, tek isteklerinin ateşkesin yeniden sağlanması olduğunun altını çizdi.

Dujarric, bunun Gazze'ye engelsiz insani yardım akışı ile Gazze ve İsrail'deki esirlerin aileleriyle kavuşmalarını sağlaması ve iki halk için de barış sürecinin önünü açmasını umduklarını ifade etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki hükümet, Gazze'deki Filistinlilerin "toplu göçüne ilişkin yanıltıcı söylentilerin yayılmasına karşı" uyarıda bulunarak, bunun Filistinlilerin kararlılığını zayıflatmak ve milli şuuru baltalamak amacıyla yapılan İsrail'in desteklediği bir kampanya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 50 gündür Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek, bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyardı. BM Sözcüsü Dujarric, "Son 1 yılda çok kez uluslararası hukuk ihlal edildi. Suçluların hesap vermesi gerekiyor." dedi.

00.49 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı.

00.00 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere Filistinlilere, Gazze'ye destek olmak için yarın düzenlenecek protesto ve kitlesel etkinliklere geniş katılım çağrısı yaptı.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a yaralıların sayısı 116 bin 931'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.