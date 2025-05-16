Soykırımcı İsrail Trump'ın Körfez turu boyunca Gazze'de katliamlarını arttırdı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Trump'ın Suudi Arabistan'a ulaşmasıyla Gazze'deki katliamlarına hız veren İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Orta Doğu turu sırasında İsrail ordusu yaklaşık 400 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, Trump'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretten önceki 3 günde 78 kişinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, saldırıların şiddetinde ciddi artış yaşandığı görülüyor.

İsrail yerel basınında 5 Mayıs'ta, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını görüştüğü kaydedildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinin söz konusu planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı. Bu tarihten sonra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında da artış görüldü.

- GAZZE'DE KANLI GÜNLER

Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki turuna başladı, ardından 14 Mayıs'ta Katar'ı ziyaret etti ve 15 Mayıs'ta BAE'ye ulaştı.

ABD Başkanı'nın Orta Doğu turunun başlangıcından bu yana İsrail ordusu, aralarında Nasır Hastanesi ve Gazze Avrupa Hastanesi olmak üzere birçok tıbbi merkeze, sivillere ait yerleşim alanları ve sivil tesislere yönelik şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu ifade edildi.

Turun ilk gününde İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, Tel ez-Zater, Şeyh Zayid ve Es-Selam gibi yoğun nüfuslu mahallelerin de aralarında bulunduğu 7 bölge için tahliye kararı yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, uyarıyı "saldırıdan önceki son uyarı" şeklinde niteledi.

Uyarının ardından doğrudan düzenlenen bombardımanda, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Aynı gün Nasır Hastanesi ve Gazze-Avrupa Hastanesinin yanı sıra yerinden edilmiş kişilerin barındığı ev ve çadırlara da topçu ateşi açıldı, saldırılarda yaklaşık 48 kişi hayatını kaybetti.

Trump'ın ziyaretinin ikinci gününde İsrail, evleri, sivillerin toplandığı bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan top atışlarında yaklaşık 118 Filistinliyi öldürdü.

Ayrıca, Gazze kentindeki 4 okul ve Şifa Hastanesi dahil olmak üzere yerleşim alanları için tahliye emri verildi.

- TRUMP'IN ZİYARETİ DEVAM ETTİKÇE ŞİDDET ARTTI

Trump'ın ziyaretinin 3. günü olan perşembe günü ise İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yerlerinden edilmiş kişilerin ev ve çadırlarının yanı sıra bir sağlık merkezi ve bir mescidi hedef alan hava saldırılarında yaklaşık 94 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in 18 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de, 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, saldırılar sonucu evsiz kaldı.

Tel Aviv'in Gazze'ye 2 Mart'tan itibaren insani yardım ambargosu uygulaması sonucu Gazze Şeridi kıtlık sorunuyla da karşı karşıya kaldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

ABD Başkanı Donald Trump'ın dört günlük Orta Doğu ziyareti boyunca İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 400 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 53 bin 119'a ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağın (GNAFC) hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu (GRFC), insani yardımların kesildiği Gazze'de akut gıda güvensizliğinin en son aşama olan "felaket/kıtlık" seviyesinde olduğunu bildirdi

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, çatışma bölgelerindeki sivilleri korumak için uluslararası çabalara derinden bağlı olduğunu belirtti

İsrail'in, nisan ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 80 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi

06.27 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "Nekbe"nin bir devamı olduğunu belirtti.

05.33 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu belirtti.

04.44 Fas'ta yüzlerce kişi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

03.53 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu.

02.55 İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 237 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

01.06 ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

00.54 İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın provalarında İsrail protesto edilirken, yarı finalde yayıncı kuruluş canlı yayında tepkilerin duyulmasını engellemek için önlemler aldı.

00.39 İspanya devlet televizyonu RTVE, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde İsrail'in sahneye çıkışı sırasında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlattı.

00.13 İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, son dönemde çeşitli konulardaki açıklamaları ve tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.