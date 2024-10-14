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Dünya

Soykırımcı İsrail yalnızlaşıyor! AB'den Gazze'deki hastane ve okul saldırılarına tepki: Acil ateşkes

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insan kıyımı yapan işgalci İsrail, artık AB'den beklediği desteği göremiyor. Dünyanın gözü önünde Orta Doğu'da savaş suçu işlemeyi sürdüren İsrail, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerini hedef almasıyla uluslararası tepkileri üzerine çekerken işgalcilerin, hastane ve okul saldırıları neticesinde AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den açıklama geldi. Öte yandan X hesabından paylaşım yapan BM, 'Acil ateşkes' dedi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail yalnızlaşıyor! AB'den Gazze'deki hastane ve okul saldırılarına tepki: Acil ateşkes
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Josep Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki bir hastane ve barınak görevi gören bir okula düzenlediği yeni saldırıları kınıyorum. Güvenlik arayan onlarca sivil, korkunç koşullar altında öldürüldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca "Kitlesel tahliye emirleri, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve sivil kayıpların göz ardı edilmesi, İsraillileri daha güvenli hale getirmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

BM, X resmi hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı." ifadesi kullanıldı.

"ACİL ATEŞKES GEREKLİ"

Saldırının aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı aktarılan mesajda, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Mesajda, "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.

ALMANYA'DAN "KORKUNÇ" NİTELEMESİ

Almaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Fischer, "Ne yazık ki bu çatışma bizi en korkunç görüntüleri görmeye zorluyor." cevabını verdi.

Sözcü Fischer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'e yaptığı ziyaretlerde İsrail'e dayanışmasını ve desteğini ifade ettiğini ve İsrail'in savaş yöntemlerinin değişmesi ve daha hedef odaklı olması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlenmiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

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