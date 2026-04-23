Soykırımcı İsrail yanlısı Milei'ye kamuoyu desteği düşüyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye ülkedeki destek oranının yüzde 29,4'e düştüğü bildirildi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 06:54
Ulusal basında yer alan habere göre, Zuban Cordoba isimli araştırma şirketinin son anketinde, Arjantinlilerin büyük çoğunluğunun Milei'nin seçilmesine karşı olduğu ortaya çıktı.

Ülke genelinde 1-3 Nisan tarihlerinde 2 bin 200 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 60,7'si Milei'ye oy vermeyeceğini belirtirken, destek verenlerin oranı yüzde 29,4'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 48,2'si iktidarı yenmek için geniş bir muhalefet ittifakı fikrine destek verirken, yüzde 46,4'ü ise daha ılımlı bir merkez yapının oluşturulmasını savundu.

Anket şirketine göre, yüzde 2,09 hata payına sahip araştırma hükümetin geleceğine yönelik şüphelerin arttığını ve toplumun yeni bir siyasi alternatif arayışında olduğunu gösteriyor.

Basına göre söz konusu veriler, ekonomik kriz, alım gücündeki düşüş ve hükümeti sarsan yolsuzluk iddialarının gölgesinde ortaya çıktı.

Analistler, hükümetin hayal kırıklığı yaşayan seçmenler ve giderek zayıflayan destek tabanı nedeniyle daha zorlu bir siyasi süreçle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

- SEÇİMLERE 1 YIL KALDI

2023'te yüzde 55,65 oyla göreve gelen Milei, İsrail'in bağımsızlık gününde sahneye çıkarak şarkı söylemesi, halka açık etkinliklerde elektrikli testereyle görünmesi ve sıra dışı tavırlarıyla gündemde kalırken, ülkedeki seçimlere bir yıl kala kamuoyu desteğinde düşüş yaşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
