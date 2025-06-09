Soykırımcı İsrail yardım dağıtım noktalarına ateş açtı! Çok sayıda Filistinli şehit edildi

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail ve ABD'nin güdümündeki bir yardım dağıtım merkezi yakınında açlıkla mücadele eden Filistinlilere ateş açması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Abasan el-Kebira'ya düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Avde Hastanesinden yapılan açıklamada ise ordunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde yardım almak için bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu yaralanan 31 kişinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze kentinin Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli, Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bölgeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini "organize devlet terörü" olarak niteledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı.

11:21 Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısının, ülkenin bir "terör devleti" olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade etti

11:20 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü soykırımı kapsamında düzenlediği son saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

11:19 Fransa'da solcu milletvekilleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisini durdurarak aktivistleri alıkoymasının uluslararası hukuka ve insancıl "hukuka aykırı" olduğunu belirterek tepki gösterdi

06:03 İsrail'de bir askeri mahkeme, Gazze Şeridi'ne İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarına katılmayı reddetmesi nedeniyle yüzbaşı rütbesindeki bir yedek askeri 25 gün hapis cezasına çarptırdı

05:39 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması çağrısında bulundu

05:19 İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu

03:25 Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi

03:14 İsrail donanmasının, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki aktivistlerle iletişime geçerek rotalarını değiştirmelerini istediği bildirildi

03:08 İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail ordusuna ait dronların gemiye beyaz renkli "kimyasal bir sıvı döktüğünü" söyledi

02:47 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisiyle dayanışma içinde olduğunu duyurdu

02:37 Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gelecek hafta Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında barışçıl bir gösteri düzenlemeyi planlayan yüzlerce uluslararası aktivist, "Küresel Gazze Yürüyüşü" için Mısır'ın başkenti Kahire'de buluşacak

02:25 İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlediğini düşünerek yanlış alarm verdiklerini duyurdu

00:37 İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki Türk Şuayb Ordu, İsrail'in gemiye müdahale etmesi durumunda hiçbir direnişte bulunmayacaklarını ve barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini belirterek, "canlarına zarar gelmesine karşı" uyarıda bulundu