İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Doğu Zeytun, Eski Şehir, Turkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahallelerinin, Kuzey vilayetinden ise Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin boşaltılmasını istedi.

Söz konusu bölgelerdeki insanların, sözde "güvenli" olarak nitelendirilen Mevasi bölgesine gitmeleri talep edildi. İsrail ordusunun sözü edilen bölgelerde saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:56 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı

10:46 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

03:04 İsrail'de muhalifler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin ölmesini "kara gece" olarak nitelendirdi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu siyasi hedefleri uğruna askerleri kurban etmekle suçladı.

02:03 İsrail'de Degel HaTorah Partisinin ardından Agudat Israel Partisi üyeleri de Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının meclis gündemine getirilmemesi nedeniyle hükümetten istifasını açıkladı.

00:09 Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde yer alan karargahta intihar ettiği bildirildi.

00:06 İsrail ile Hamas arasında bu yıl başında yapılan esir takasında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söylediği için ihracı talep edilen Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde'nin ihracına yönelik oylama İsrail Meclisi'nden geçmedi.