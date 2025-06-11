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Dünya

Soykırımcı İsrail yine Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail yine Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09:23 İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 22 Filistinli yaşamını yitirdi

04:16 İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin Tammun kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

03:02 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" sona erdirilmesi emrini vererek, Filistin bankacılık sisteminin çökmesi tehlikesini gündeme getirdiği bildirildi

00:51 İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, bağımsız bir İskoçya'nın İsrail ile ilişkilerini kesip büyükelçiliğini kapatacağını söyledi

00:01 İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef alan saldırılarında, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 62 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı

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